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Altında tüm zamanların rekoru! Seçim sonrası piyasalarda beklenti ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2024 12:46
Piyasalar mart ayını nasıl kapatıyor? Seçimden sonra piyasalarda yön ne olur? Altında yükseliş sürer mi, borsada yön ne olur? Seçimden sonra piyasalarda ne bekleniyor? Ekonomist Üzeyir Doğan A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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