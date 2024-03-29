Altında tüm zamanların rekoru! Seçim sonrası piyasalarda beklenti ne?

Piyasalar mart ayını nasıl kapatıyor? Seçimden sonra piyasalarda yön ne olur? Altında yükseliş sürer mi, borsada yön ne olur? Seçimden sonra piyasalarda ne bekleniyor? Ekonomist Üzeyir Doğan A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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