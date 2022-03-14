14 Mart 2022, Pazartesi
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Altın hesabı nasıl açılır?
Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin Merkez Bankası tebliği yayımlandı. Tebliğ ile vatandaşların fiziki altın tasarruflarını sisteme nasıl dahil edilecekleri belirlendi. Bu altınların Türk lirası hesaplarına dönüştürülmesi durumunda vade sonunda hesaplara ilave getiri de ödenebilecek.