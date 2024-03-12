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Altın fiyatı daha da artacak mı?

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Giriş: 12.03.2024 16:22
Altın ve bıtcoın'de hareketlilk yaşanıyor. Altın ve Bitcoin neden yükseliyor? Neleri fiyatlıyor? Detayları Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar aktardı.
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