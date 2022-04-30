30 Nisan 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Almanya fiyat artışlarına çözüm arıyor! Göçmenlere aşevi desteği
Almanya'da enflasyon 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Gıda fiyatlarındaki artışlar en çok dar gelirli aileleri etkiledi. Bu durum pek çok kentte aşevlerine olan ilgiyi artırdı. Aşevleri Almanların yanı sıra savaştan kaçan Ukraynalılardan da büyük ilgi görüyor.