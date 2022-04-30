Almanya fiyat artışlarına çözüm arıyor! Göçmenlere aşevi desteği

Almanya'da enflasyon 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Gıda fiyatlarındaki artışlar en çok dar gelirli aileleri etkiledi. Bu durum pek çok kentte aşevlerine olan ilgiyi artırdı. Aşevleri Almanların yanı sıra savaştan kaçan Ukraynalılardan da büyük ilgi görüyor.

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