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Almanya ekonomisi zor durumda mı? İflas dalgasının sürmesi bekleniyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.03.2024 14:52
Avrupa ekonomisinin bel kemiği olarak görülen Almanya'da yaşanan mali sıkıntılar hızla artıyor. Ülkede şirket iflasları son 8 yılın zirvesine ulaştı. Ayrıntıları Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.
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