24 Mart 2022, Perşembe
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Albayrak’ın kitabında milli enerji detayı! Finansal operasyonlar nasıl boşa çıkarıldı?
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Burası Çok Önemli" kitabında Türkiye'nin ekonomide ve enerjide verdiği bağımsızlık mücadelesinin dost zannedilen ülkelerce nasıl hedef alındığını anlatıyor. Finansal saldırılara karşı atılan adımları gözler önüne seriyor.