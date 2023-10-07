07 Ekim 2023, Cumartesi
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Afyon’un tescilli değeri mermer! 120 ülkeye ihraç ediliyor
Afyonkarahisar, coğrafi işaret tescilli ürünleriyle ön plana çıkan bir şehir. Onlardan biri de mermer. Tescili 2003 yılında yapılan mermerin çok sayıda çeşidi var. Kimisi blok halinde, kimisi de işlenerek ülke ekonomisine milyonlarca dolarlık katkı sağlıyor. Coğrafi işaret tescilli mermerlerin İngiliz kraliyet ailesi ve ABD Başkanlık Sarayı’nda da kullanıldığı söyleniyor