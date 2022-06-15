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AB Rus gazına alternatif arıyor! AB ile İsrail arasında kritik görüşme

A Haber
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Giriş: 15.06.2022 15:47
Rus gazına alternatif arayan Avrupa Birliği, İsrail'in kapısını çaldı. AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Orta Doğu'da önemli bir rezerve sahip İsrail'de Başbakan Bennett ile görüştü. O görüşmeden neler çıktı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Fatih Özyar Hollanda'dan aktardı
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