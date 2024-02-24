4 milyon haneye elektrik desteği! İhtiyaç sahibi hanelere destekler sürüyor

Bu yıl ihtiyaç sahibi 4 milyon ailenin, 10 milyar liralık elektrik faturasını devlet ödeyecek. Destekten faydalanmak isteyenlerinse kimlik kartı ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmesi yeterli olacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN