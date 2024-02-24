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4 milyon haneye elektrik desteği! İhtiyaç sahibi hanelere destekler sürüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.02.2024 18:41
Güncelleme:24.02.2024 18:43
Bu yıl ihtiyaç sahibi 4 milyon ailenin, 10 milyar liralık elektrik faturasını devlet ödeyecek. Destekten faydalanmak isteyenlerinse kimlik kartı ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmesi yeterli olacak.
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4 milyon haneye elektrik desteği!
4 milyon haneye elektrik desteği!
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