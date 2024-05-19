171 binden fazla eleman aranıyor! İhtiyaç en fazla imalat sektöründe

Sanayiden tarıma tüm sektörlerde işverenler çalıştıracak işçi arıyor. İşkur'un verilerine göre 2 bin 374 farklı meslekte 171 bin 818 eleman aranıyor. İşte detaylar….

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