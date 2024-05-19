19 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

171 binden fazla eleman aranıyor! İhtiyaç en fazla imalat sektöründe

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2024 16:47
Sanayiden tarıma tüm sektörlerde işverenler çalıştıracak işçi arıyor. İşkur'un verilerine göre 2 bin 374 farklı meslekte 171 bin 818 eleman aranıyor. İşte detaylar….
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
171 binden fazla eleman aranıyor!
171 binden fazla eleman aranıyor!
Turfanda kiraz için hasat zamanı!
Turfanda kiraz için hasat zamanı!
Somon dolusu kafeslerden ilk hasat!
Somon dolusu kafeslerden ilk hasat!
Emekli maaşını artırma formülü
Emekli maaşını artırma formülü
Petrol üretiminde rekor
Petrol üretiminde rekor
Türkiye İşsizlik Oranı İlk Çeyrekte %8,7’ye Geriledi
Türkiye İşsizlik Oranı İlk Çeyrekte %8,7'ye Geriledi
bu yıl tarımda verim yüksekB
bu yıl tarımda verim yüksekB
Milyonlarca emekliye dev destek!
Milyonlarca emekliye dev destek!
4 bakanlıkta büyük tasarruf dönemi!
4 bakanlıkta büyük tasarruf dönemi!
Bahçeden markete fiyat uçurumu!
Bahçeden markete fiyat uçurumu!
Borsa İstanbul’da kapanış rekoru!
Borsa İstanbul'da kapanış rekoru!
Çiftçilere kredi müjdesi!
Çiftçilere kredi müjdesi!
Daha Fazla Video Göster