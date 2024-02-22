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16 milyon emekliyi ilgilendiriyor! İşte bayram ikramiyesinde merak edilenler

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.02.2024 13:40
Ramazan ve Kurban bayramında üçer bin lira emeklilerin hesabına yatırılacak. İkramiyeden kimler yararlanabilecek, ne zaman hesaplara yatırılacak? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural uzmanına sordu.
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