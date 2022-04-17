1.086 TL kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ’den 2+1 ve 3+1 daire satışları başladı!

7 ilde 2+1, 260 bin TL'ye 3+1 daire satışı. TOKİ'den 1.086 TL ödeyerek ev sahibi olun. %25 peşinatla taksitleri kiradan çok daha ucuz! Düğmeye basıldı. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş TOKİ tarafından duyurulan yeni kampanyaları takip ediyor. Uygun taksitli ev sahibi olma fırsatı sunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, onlarca ilde yeni kampanyaları duyurdu. Başvuru aşaması devam eden projelerin yanında pek çok ilçede ihale aşamasındaki projelerde ev sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekiyor.