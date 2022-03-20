20 Mart 2022, Pazar
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100 milyon ton taş kullanılarak yapıldı! Türkiye'de ikinci: Rize-Artvin Havalimanı'nda çalışmalar devam ediyor
Nisan ayında test uçuşların başlayacağı Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nın terminal binasındaki çalışmalar devam ediyor.