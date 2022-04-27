27 Nisan 2022, Çarşamba
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Zaporijya'da dumanlar yükseliyor! Patlama sesleri duyuluyor
Rusya ve Ukrayna savaşında 63. Gün yaşanıyor. Çatışmalar ülkenin doğusunda devam ediyor. Rusya ve Ukrayna güçleri Zaporijya'da çatışıyor. Kentte zaman zaman dumanlar yükseliyor patlama sesleri duyuluyor. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Mert Hacialioğlu aktardı.