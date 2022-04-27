Zaporijya'da dumanlar yükseliyor! Patlama sesleri duyuluyor

Rusya ve Ukrayna savaşında 63. Gün yaşanıyor. Çatışmalar ülkenin doğusunda devam ediyor. Rusya ve Ukrayna güçleri Zaporijya'da çatışıyor. Kentte zaman zaman dumanlar yükseliyor patlama sesleri duyuluyor. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Mert Hacialioğlu aktardı.

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