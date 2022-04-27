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Zaporijya'da dumanlar yükseliyor! Patlama sesleri duyuluyor

A Haber
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Giriş: 27.04.2022 12:41
Rusya ve Ukrayna savaşında 63. Gün yaşanıyor. Çatışmalar ülkenin doğusunda devam ediyor. Rusya ve Ukrayna güçleri Zaporijya'da çatışıyor. Kentte zaman zaman dumanlar yükseliyor patlama sesleri duyuluyor. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Mert Hacialioğlu aktardı.
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