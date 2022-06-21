21 Haziran 2022, Salı
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Yüzen restoran Güney Çin Denizi'nde battı! Hong Kong'un simgesinden kötü haber
Hong Kong'un simgelerinden Jumbo Floating Restaurant'ın (Yüzen Dev Restoran) 18 Haziran'da Güney Çin Denizi'nde başka bir bölgeye taşındığı sırada olumsuz hava koşulları nedeniyle battığı bildirildi.