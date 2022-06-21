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Yüzen restoran Güney Çin Denizi'nde battı! Hong Kong'un simgesinden kötü haber

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Giriş: 21.06.2022 09:22
Hong Kong'un simgelerinden Jumbo Floating Restaurant'ın (Yüzen Dev Restoran) 18 Haziran'da Güney Çin Denizi'nde başka bir bölgeye taşındığı sırada olumsuz hava koşulları nedeniyle battığı bildirildi.
Yüzen restoran Güney Çin Denizi’nde battı!
Yüzen restoran Güney Çin Denizi'nde battı!
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