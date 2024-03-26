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Yunanistan’dan F-35 itirafı! Yunanistan savaş uçağı mı satacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.03.2024 15:52
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ABD'den satın aldıkları F-35'lere ilişkin adeta bir itirafta bulundu, "Aldığımız F-35'ler türünün eski örneği" dedi. Dendias envanterinde bulunan savaş uçakların da bazılarının satılması gerektiğini söyledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı.
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