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Yunanistan’da gündem KAAN! Dünyada nasıl yankılandı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.02.2024 16:16
Milli Muharip Uçak KAAN'nın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesi dünya basınında geniş yer buldu. Yunanistan'da da gündem oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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Yunanistan’da gündem KAAN
Yunanistan’da gündem KAAN
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