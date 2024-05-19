19 Mayıs 2024, Pazar
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Yunanistan Ege’de radar sistemleri kuruyor! AB ve Rum kesimi destek verecek
Yunan basını yine gerilimi tırmandıran bir haber yayınladı. Yunanistan'ın Ege Denizi’nde radar platformları inşa edeceği yazıldı. Bu radar istasyonları ile çevredeki ülkeler ve Ege Denizi’ndeki gelişmeler izlenebilecek. İlk radarınsa 2025 yılında tamamlanması öngörülüyor.