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Yunan ordusu Rus silahlarını değiştiriyor! Atina, ABD ve Avrupa'dan yeni silahlar alacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2024 14:09
Yunanistan silahlı kuvvetleri envanterinde bulunan Rus menşeli savunma sistemlerini değiştirmeye karar verdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı.
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