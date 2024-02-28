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Yolcu uçağına rüzgar engeli! Pilotun zorlu mücadelesi kameralara yansıdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2024 18:06
İngiltere'nin başkenti Londra’da bir yolcu uçağı inişe geçtiği sırada şiddetli rüzgarın etkisi altında kaldı. Uçak dakikalarca savruldu. Tekerlekler piste değdiği anda uçak dengesini kaybetti. O anlarda kameralar kayıttaydı…
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Yolcu uçağına rüzgar engeli!
Yolcu uçağına rüzgar engeli!
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