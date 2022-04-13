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Vladimir Putin'den dünyayı korkutan hamle! Rus füzeleri Finlandiya Helsinki'ye gidiyor o anlar kamerada!

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.04.2022 12:10
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise Rus ordusunun Finlandiya sınırına ve Finlandiya Körfezi'ne füze sistemleri taşıdığı görüldü. Video kaydında ayrıca Helsinki tabelası da açıkça seçiliyordu. Finlandiya yakınlarında kayda alınan füzeler, K-300P Bastion-P taşınabilir kıyı savunma sistemleri. Karadan gemilere veya uçaklara ateşlenen füzelerin menzili 1000 kilometreyi buluyor. Füzenin havada kat ettiği hızı ise saatte 3 bin kilometreyi aşıyor.
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