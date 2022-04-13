Vladimir Putin'den dünyayı korkutan hamle! Rus füzeleri Finlandiya Helsinki'ye gidiyor o anlar kamerada!

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise Rus ordusunun Finlandiya sınırına ve Finlandiya Körfezi'ne füze sistemleri taşıdığı görüldü. Video kaydında ayrıca Helsinki tabelası da açıkça seçiliyordu. Finlandiya yakınlarında kayda alınan füzeler, K-300P Bastion-P taşınabilir kıyı savunma sistemleri. Karadan gemilere veya uçaklara ateşlenen füzelerin menzili 1000 kilometreyi buluyor. Füzenin havada kat ettiği hızı ise saatte 3 bin kilometreyi aşıyor.