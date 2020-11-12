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Verin o şeref bana da kısmet olsun: Azerbaycanlı askerler Şuşa'daki camiyi temizledi

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Giriş: 12.11.2020 20:30
Güncelleme:12.11.2020 20:45
Azerbaycan ordusu tarafından yıllar sonra işgalden kurtarılan Dağlık Karanbağ'ın kalbi Şuşa'da yaralar sarılmaya başlandı. Azerbaycanlı askerlerin bölgede bulunan bir caminin temizliğini yaptığı görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir askerin, arkadaşlarından süpürgeyi istedikten sonra "Verin o şeref bana da kısmet olsun" sözleri izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtarılan Şuşa'da bir caminin temizliğini yaptığı görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri çeken askerin, arkadaşından süpürgeyi alarak, 'Verin, o şeref bana da kısmet olsun.' demesi dikkatlerden kaçmadı.

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