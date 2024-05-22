Arda Güler rekorları altüst etti! Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Raul gibi isimleri geçip zirveye oturdu

Sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, forma şansı bulmasının ardından çıktığı maçlarda ağları birçok kez havalandırdı. Milli yıldız Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, Lionel Messi, Raul Gonzalez gibi dünya yıldızlarını sollayarak La Liga tarihine geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.05.2024 17:33 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 17:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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