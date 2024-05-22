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Arda Güler rekorları altüst etti! Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Raul gibi isimleri geçip zirveye oturdu

Sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, forma şansı bulmasının ardından çıktığı maçlarda ağları birçok kez havalandırdı. Milli yıldız Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, Lionel Messi, Raul Gonzalez gibi dünya yıldızlarını sollayarak La Liga tarihine geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.05.2024 17:33 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 17:45
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Arda Güler rekorları altüst etti! Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Raul gibi isimleri geçip zirveye oturdu

Fenerbahçe'ye kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.

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Arda Güler rekorları altüst etti! Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Raul gibi isimleri geçip zirveye oturdu

Sarı-lacivertli ekipte özellikle geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un verdiği tüm şansları iyi değerlendiren genç oyuncu, Real Madrid'e bomba bir transfer bedeline geldi.

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Arda Güler rekorları altüst etti! Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Raul gibi isimleri geçip zirveye oturdu

TAKIMDA OLDUKÇA SEVİLDİ

Arda Güler, İspanya'da kendisini kısa sürede medyanın ve taraftarın yanı sıra takım arkadaşları tarafından da oldukça sevildi.

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Arda Güler rekorları altüst etti! Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Raul gibi isimleri geçip zirveye oturdu

PERFORMANSIYLA MEST ETTİ

LaLiga'nın son haftalarında Carlo Ancelotti tarafından kadroda tercih edilmeye başlayan Arda, gösterdiği performans ile taraftarları mest etmeyi başardı.

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Arda Güler rekorları altüst etti! Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Raul gibi isimleri geçip zirveye oturdu

ARSENAL'DEN 45 MİLYON EURO

Arsenal'ın 19 yaşındaki on numara için Real Madrid'e 45 milyon euroluk transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.