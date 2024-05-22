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Gitarlı saldırıya ateş püskürdü

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.05.2024 09:48
Meksika'da görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Morelia kentinde sokak göstericileri arasında kavga çıktı. Bir taraf gitara sarılırken, diğer taraf ateşle karşılık verdi.
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Gitarlı saldırıya ateş püskürdü
Gitarlı saldırıya ateş püskürdü
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