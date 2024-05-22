Gitarlı saldırıya ateş püskürdü

Meksika'da görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Morelia kentinde sokak göstericileri arasında kavga çıktı. Bir taraf gitara sarılırken, diğer taraf ateşle karşılık verdi.

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