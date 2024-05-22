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İsrail, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki saldırılarını genişletti! Saldırılarda 8 Filistinli öldü, 21 Filistinli yaralandı

ahaber.com.tr
AA
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Giriş: 22.05.2024 20:24
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nda dün başlattığı saldırıları genişletti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Cenin'de Filistinlilerin evlerini kuşatmaya ve birçok mahalleye baskın düzenlemeye devam ediyor. İsrail ordusunun takviye güç gönderdiği ve askeri buldozerlerle altyapıyı tahrip ettiği Cenin Mülteci Kampı'nda zaman zaman patlamalar yaşanıyor.
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