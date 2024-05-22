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A Haber dünyanın gözünü çevirdiği İran’da! Reisi için cenaze töreni

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.05.2024 10:58
Güncelleme:22.05.2024 10:58
Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için Tahran’da geniş kapsamlı cenaze töreni düzenlendi. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. A Haber muhabirleri Mehmet Karataş ve Ekber Karabağ, sokaklardaki son durumu aktardı.
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