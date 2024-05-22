A Haber dünyanın gözünü çevirdiği İran’da! Reisi için cenaze töreni

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için Tahran’da geniş kapsamlı cenaze töreni düzenlendi. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. A Haber muhabirleri Mehmet Karataş ve Ekber Karabağ, sokaklardaki son durumu aktardı.

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