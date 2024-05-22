22 Mayıs 2024, Çarşamba
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Darbe planlayan CIA ajanları böyle yalvardı
Son yıllarda peş peşe yaşanan darbelerle sarsılan Afrika Kıtası'nda, krizin son adresi Kongo oldu. Kongo ordusu, 19 Mayıs'ta bir darbe girişiminin engellendiğini duyurdu. Gözaltına alınan 50 kişilik grubun içerisinde, CIA ajanı olduğu öne sürülen 3 ABD vatandaşı da vardı. Sokak ortasında tutuklanarak linç edilen Amerikalıların, askerlere canlarını bağışlaması için yalvardığı görüntüler ortaya çıktı.