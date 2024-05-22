Ben Gvir'den Mescid-İ Aksa provokasyonu! “Hamas'ın tamamen yok edilmesine dair yeni adımlar atacağız”

İsrailli aşırı sağcı bakan Ben Gvir, uluslararası hukuku bir kez daha hiçe saydı. Mescid-i Aksa'ya, fanatik Yahudilerle baskın yaptı. Kutsal mabedin avlusunda provokatif açıklamalar da yapan Ben Gvir, Filistin'i tanıma kararı alan Avrupalı ülkelere de saldırdı. İşte detaylar…

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