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Pakistan’da 4 kadın parti sözcüsüne saldırdı! Yüzüne filet attılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.05.2024 09:54
Pakistan'da siyaseti sarsan görüntüler kayda geçti. Eski başbakan İmran Han'ın partisinin sözcüsü, sokak ortasında 4 kadının hedefi oldu. Jiletli saldırı kameralara saniye saniye yansıdı.
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