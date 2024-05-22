22 Mayıs 2024, Çarşamba
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Reisi için Tahran’da cenaze töreni! Yılmaz ve Fidan Tahran'daki törene katıldı
İran cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve helikopter kazasında hayatını kaybeden diğer altı kişi için bugün başkent Tahran’da cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazını İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı. Reisi ve hayatını kaybedenlere son görevini yerine getirmek isteyen yüz binlerce İranlı Tahran’daki meydana akın etti. A Haber ekipleri de töreni anbean takip etti. İşte detaylara…