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TDV Uluslararası İyilik Ödülleri sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan bizzat verdi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Uluslararası İyilik Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu.Törende, ödüller Başkan Erdoğan tarafından verildi. Öte yandan İstanbul'da Aralık 2023'te düzenlenen Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra podyumda Filistin bayrağı açarak dabke dansı yatığı için şampiyonluğu iptal edilen Türk wushu kung fu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz'e ödülü takdim edildi.

Giriş Tarihi: 22.05.2024 23:47 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 00:04
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TDV Uluslararası İyilik Ödülleri sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan bizzat verdi

Türkiye ve dünya genelindeki iyilik öncülerine ödül takdim etmek üzere Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, ödüller Başkan Erdoğan tarafından verildi. Takdim töreninde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

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TDV Uluslararası İyilik Ödülleri sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan bizzat verdi

YURT İÇİ İYİLİK ÖDÜLLERİ
İstanbul'da Aralık 2023'te düzenlenen Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra podyumda Filistin bayrağı açarak dabke dansı yatığı için şampiyonluğu iptal edilen Türk wushu kung fu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz'e ödülü takdim edildi.

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TDV Uluslararası İyilik Ödülleri sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan bizzat verdi

Farklı dillerde hazırladığı kartlar sayesinde, camisini ziyaret eden turistlerin sevgilerini kazanan, İzmir'in Selçuk ilçesi İsa Bey Camii İmamı İbrahim Taşdemir de ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı.

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TDV Uluslararası İyilik Ödülleri sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan bizzat verdi

Aksaray'da bisikletiyle işe giderken çöpe atılan ya da çöp kenarına asılan bozulmamış ekmekleri alıp kuşlara dağıtan Turgut Kılıç'a da ödül verildi.

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TDV Uluslararası İyilik Ödülleri sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan bizzat verdi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 1410 cami için 25 yıl boyunca yetecek elektrik enerjisini üreten güneş panellerini kuran Ahmet Seferoğlu da ödül verilen bir diğer isim oldu.