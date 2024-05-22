23 Mayıs 2024, Perşembe
TDV Uluslararası İyilik Ödülleri sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan bizzat verdi
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Uluslararası İyilik Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu.Törende, ödüller Başkan Erdoğan tarafından verildi. Öte yandan İstanbul'da Aralık 2023'te düzenlenen Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra podyumda Filistin bayrağı açarak dabke dansı yatığı için şampiyonluğu iptal edilen Türk wushu kung fu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz'e ödülü takdim edildi.
Giriş Tarihi: 22.05.2024 23:47 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 00:04
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