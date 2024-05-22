TDV Uluslararası İyilik Ödülleri sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan bizzat verdi

Türkiye ve dünya genelindeki iyilik öncülerine ödül takdim etmek üzere Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, ödüller Başkan Erdoğan tarafından verildi. Takdim töreninde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.