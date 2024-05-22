22 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Reisi’ye veda! Törenin en özel görüntüleri A Haber’de

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.05.2024 13:21
İran, helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye veda ediyor. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş o noktadan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Törenin en özel görüntüleri A Haber’de
Törenin en özel görüntüleri A Haber’de
Darbe planlayan CIA ajanları böyle yalvardı
Darbe planlayan CIA ajanları böyle yalvardı
A Haber dünyanın gözünü çevirdiği İran’da
A Haber dünyanın gözünü çevirdiği İran’da
Pakistan’da 4 kadın parti sözcüsüne saldırdı
Pakistan’da 4 kadın parti sözcüsüne saldırdı
Gitarlı saldırıya ateş püskürdü
Gitarlı saldırıya ateş püskürdü
Tahran’da Reisi’ye veda
Tahran'da Reisi'ye veda
Dünyayı sarsan helikopter kazası!
Dünyayı sarsan helikopter kazası!
Blinken’a Senato’da ’Gazze kasabı’ protestosu!
Blinken'a Senato'da 'Gazze kasabı' protestosu!
Gazze kasabı tutuklanacak mı?
Gazze kasabı tutuklanacak mı?
ABD Tahran’a neden yardım etmedi?
ABD Tahran’a neden yardım etmedi?
Putin cenaze törenine katılacak mı?
Putin cenaze törenine katılacak mı?
Reisi’nin yüzüğü enkazda bulundu
Reisi’nin yüzüğü enkazda bulundu
Daha Fazla Video Göster