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İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye son veda! Ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldular! Cevdet Yılmaz ve Hakan Fidan törene katıldı...

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.05.2024 15:29
19 Mayıs'ta gerçekleşen helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen cenaze törenleriyle birlikte son yolculuğuna uğurlanıyor. Reisi'nin naaşı, Tebriz'deki törenin ardından Tahran'a götürülürken İran Dini Lideri Hamaney cenaze namazını kıldırdı. Düzenlenecek cenaze törenine Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılırken, iki isim de taziye merasiminde yer aldı. İşte detaylar...
İran Cumhurbaşkanı Reisi’ye son veda!
İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye son veda!
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