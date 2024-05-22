22 Mayıs 2024, Çarşamba
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İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye son veda! Ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldular! Cevdet Yılmaz ve Hakan Fidan törene katıldı...
19 Mayıs'ta gerçekleşen helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen cenaze törenleriyle birlikte son yolculuğuna uğurlanıyor. Reisi'nin naaşı, Tebriz'deki törenin ardından Tahran'a götürülürken İran Dini Lideri Hamaney cenaze namazını kıldırdı. Düzenlenecek cenaze törenine Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılırken, iki isim de taziye merasiminde yer aldı. İşte detaylar...