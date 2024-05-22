22 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Deccal Gerçek mi? Alametleri Bir Bir Tüyler Ürpertiyor!

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV), 1400 yıl önce müminlere, kıyamet alametlerinden biri olarak bilinen Deccal'in özelliklerini ve işaretlerini bildirmiştir. İslam inancında önemli bir figür olan Deccal, kıyametin yaklaştığına inanılan dönemde ortaya çıkacak ve insanlığı büyük bir fitneye sürükleyecektir. İslam ve birçok diğer dinlerde benzer figürlerle özdeşleştirilen Deccal'in, korkutucu ve tüyler ürperten belirtileri şunlardır...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 13:39
  • 1
  • 9
Deccal Gerçek mi? Alametleri Bir Bir Tüyler Ürpertiyor!

Deccal, ahir zamanla ilgili kaynaklarda geçen güçlü ve korkutucu bir varlık olarak tanımlanır. Kıyamet alametlerinden biri olan Deccal'in, tek gözlü ve tek kaşlı olduğu, alnında ise sadece Müslümanların görebileceği 'kafir' yazısının bulunduğuna inanılır. Peki Deccal'in alametleri neler?

  • 2
  • 9
Deccal Gerçek mi? Alametleri Bir Bir Tüyler Ürpertiyor!

DECCAL NEDİR?

Rivayetlerde Deccalın çıkışı, kâinatın en korkunç hadiselerinden birisi olarak gösterilmiştir. Bundan dolayıdır ki Peygamberimiz (a.s.m.), ümmetine özellikle onu haber vermiş, fitnesinden sakınmış ve ümmetini de sakındırmıştır. "Hz. Adem'in yaratılışından itibaren kıyamete kadar geçen süre içerisinde Deccaldan daha büyük bir hadise (diğer bir rivayette daha büyük bir fitne) yoktur." buyurmakla da, onun tahribatının dehşet ve büyüklüğünü nazara vermiştir.

  • 3
  • 9
Deccal Gerçek mi? Alametleri Bir Bir Tüyler Ürpertiyor!

Başka bir hadis-i şeriflerinde ise onun şerrinin şeytandan daha etkili olduğunu bildirirler.(2) Sadece Resûl-i Ekremin (a.s.m.) değil, istisnasız bütün peygamberlerin ümmetlerini ondan sakındırması, Firavunların, Nemrudların fitnesinin onun fitnesi yanında küçük kalacağına dikkatleri çekmek içindir.

  • 4
  • 9
Deccal Gerçek mi? Alametleri Bir Bir Tüyler Ürpertiyor!

Deccal, Arapça bir kelimedir, "decl" kökünden gelir. Sözlüklerde verilen mânâya göre Deccal, "yalancı, hîlekâr; zihinleri, gönülleri, iyi ile kötüyü, hak ile bâtılı karıştıran, bir şeyi yaldızlayıp gerçek yüzünü gizleyen, bucak bucak her yeri dolaşan müfsid ve mel'ûn bir kişidir." Bir hadis-i şerifte, özellikle onun, "yalancı, dalâlete sürükleyici" özelliğine dikkat çekilmiştir.

  • 5
  • 9
Deccal Gerçek mi? Alametleri Bir Bir Tüyler Ürpertiyor!

Deccal, aldatıcı ve inkârcı, dehşetli fitne dolaplarını döndüren bir kimsedir. Fitnesinin en dehşetli tarafı, dinsizliğe dayalı bir sistem kurup insanları îmansız yaparak hem dünya, hem de ebedî hayatlarını mahvetmeye çalışmasıdır. O, ateizme, ahlâksızlığa, yalana dayanan saltanatını tek başına değil, kendisine gönül veren komitesiyle, temsil ettiği kâfirane ve münafıkâne sistemiyle birlikte yürütür.

Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. İşte Deccal'in özellikleri: