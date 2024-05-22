22 Mayıs 2024, Çarşamba
Deccal Gerçek mi? Alametleri Bir Bir Tüyler Ürpertiyor!
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV), 1400 yıl önce müminlere, kıyamet alametlerinden biri olarak bilinen Deccal'in özelliklerini ve işaretlerini bildirmiştir. İslam inancında önemli bir figür olan Deccal, kıyametin yaklaştığına inanılan dönemde ortaya çıkacak ve insanlığı büyük bir fitneye sürükleyecektir. İslam ve birçok diğer dinlerde benzer figürlerle özdeşleştirilen Deccal'in, korkutucu ve tüyler ürperten belirtileri şunlardır...
Giriş Tarihi: 22.05.2024 13:39
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