Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'in babasına bakın! Oğulları meğer dedesine benziyormuş! Fahriye Evcen'in kayınpederi...

Burak Özçivit, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteriyle gönülleri fethetti. Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilikleri olan Özçivit çiftinin Kaan ve Kerem adından oğulları dünyaya geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan çift, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Yakışıklı oyuncunun babasını görenler ise şoke oldu. Ünlü çiftin çocuklarının kime benzediği ise belli oldu. İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...