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Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'in babasına bakın! Oğulları meğer dedesine benziyormuş! Fahriye Evcen'in kayınpederi...

Burak Özçivit, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteriyle gönülleri fethetti. Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilikleri olan Özçivit çiftinin Kaan ve Kerem adından oğulları dünyaya geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan çift, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Yakışıklı oyuncunun babasını görenler ise şoke oldu. Ünlü çiftin çocuklarının kime benzediği ise belli oldu. İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 12:44
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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in babasına bakın! Oğulları meğer dedesine benziyormuş! Fahriye Evcen’in kayınpederi...

Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, hem başarılı kariyeri hem de Fahriye Evcen ile yürüttüğü mutlu evlilikle parmakla gösterilen çiftler arasında...

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in babasına bakın! Oğulları meğer dedesine benziyormuş! Fahriye Evcen’in kayınpederi...

Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran ünlü çift ikinci bebekleri Kerem'i kucaklarına almışlardı. Oğlu Kerem'e kavuşan Fahriye Evcen, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in babasına bakın! Oğulları meğer dedesine benziyormuş! Fahriye Evcen’in kayınpederi...

Özel hayatıyla da adından söz ettiren oyuncu bu sefer de babasıyla gündem oldu. Burak Özçivit'in babası yakışıklı babası Bülent Özçivit'i görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in babasına bakın! Oğulları meğer dedesine benziyormuş! Fahriye Evcen’in kayınpederi...

Minik Kerem'in kimin benzediği merak konusu olurken, Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit'i gören babası, ona benzetiyor; ancak dedesi Bülent Özçivit'i görenlerin fikri değişiyor.

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in babasına bakın! Oğulları meğer dedesine benziyormuş! Fahriye Evcen’in kayınpederi...

İşte, sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...