23 Mayıs 2024, Perşembe
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu kez Temsilciler Meclisi’nde protesto edildi! "Tutuklamanız gerekiyor"
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Komitesinin Dış Operasyonlar ve İlgili Programlar Alt Komitesi’nde Dışişleri Bakanlığı’nın bütçe talebi konusunda verdiği ifade sırada Filistin destekçisi bir göstericinin protestosuyla karşılaştı. Protestocu, “Blinken’i tutuklamanız gerekiyor, beni değil” diye bağırdı.