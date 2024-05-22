22 Mayıs 2024, Çarşamba
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Dünyayı sarsan helikopter kazası! İran Reisi'yi kazaya kurban mı verdi? Ölümlerin sır perdesi A Haber'de aralandı
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberlerindeki heyet, Pazar günü helikopter kazasında yaşamını yitirmişti. Reisi'nin bulunduğu helikopter zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yapmıştı. Ulaşılan son bilgilere göre kazanın ardından pilotun iletişime geçtiği ve iyi olmadıklarını söylediği ortaya çıktı. Kritik bir dönemde gerçekleşen olay ile ilgili ise akılarda soru işaretleri oluştu. Sinyalin olmadığı söylenildiği bölgede pilot nasıl iletişim kurdu? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bile bile ölüme mi uçuruldu? Helikopteri neden düştü? Kaza mı kanlı darbe mi? Akıllarda oluşan soru işaretlerine A Haber canlı yayınında uzman isimler tarafından cevap arandı. İşte programdan detaylar...