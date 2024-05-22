Gaziantep'te katliam gibi kaza! 9 kişinin ölümüne neden olmuştu! 6 kuralı ihlal etmiş
Gaziantep'te beton mikserinin minibüse çarpması sonucu 9 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazanın bilirkişi raporu ortaya çıktı. Beton mikseri sürücüsünün trafikteki 6 kuralı ihlal ettiği ve azami hız limitini aştığı belirlendi.
Giriş Tarihi: 22.05.2024
12:23
Kaza, 7 Mayıs 2024 tarihinde İslahiye ilçesi Hassa kara yolu Ağabeyi mevkiinde meydana geldi. Hatay'ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine giden Mehmet Göğüş yönetimindeki 56 AAB 043 plakalı beton tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa ilçesi yönüne seyreden Latif Örs yönetimindeki 27 K 2127 plakalı yolcu minibüsüne çarpmıştı. Feci kazada 9 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 11 kişi de yaralanmıştı.
9 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 6 KURALI İHLAL ETMİŞ
Kazayla ilgili yürütülen soruşturmada bilirkişi raporu ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda, beton mikseri sürücüsünün 6 trafik kuralını ihlal ettiği, azami hız limitini aştığı belirlendi.
Raporda, beton yüklü aracın sürücüsünün hız limitini aştığı, yoldaki 3 trafik levhasını dikkate almadığı, dikkatsiz, özensiz ve kontrolsüz araç kullandığı, fren izinin ise bulunmadığı vurgulandı.
'PAZARCIK'A DOĞRU GİDİYORDUM'
Beton mikseri sürücüsü Mehmet Göğüş, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından tutuklanmıştı. Mehmet Göğüş, ifadesinde alkol kullanmadığını ve uykusuz olmadığını belirterek, hızının 70-80 km civarında olduğunu söylemişti.
Kalp, şeker ve tansiyon hastası olduğunu aktaran Göğüş, gözlerinin karardığını ve hiçbir şey hatırlamadığını öne sürerek,
''Narlı ilçesinden beton maddesini yükleyip, İslahiye'de bulunan beton firmasına saat 11.00 civarında boşalttıktan sonra Pazarcık ilçesine doğru gidiyordum. Ne alkol kullandım ne de uykusuzdum. Yola çıktıktan 5 dakika sonra gözlerimin karardığını hatırlıyorum. Ben tansiyon hastasıyım düzenli olarak ilaç kullanırım. Kalp, şeker, tansiyon hastalıkları mevcuttur. Araçtaki hızım 70-80 kilometre arasındaydı. Rahatsızlandığımı düşünüyorum hiçbir şey hatırlamıyorum" demişti.