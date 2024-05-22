Müge Anlı’da hayrete düşüren olay! İstihbaratçı sandığı sevgilisi üfürükçü çıktı! 3 milyonluk evini kaybetti...

"BEN AYTEN HANIM'IN EVİNİ ÖDEYECEĞİM"

Ayten Hanım, aşık olduğu bir adam yüzünden felç geçirdiğini ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 3 milyon TL değerindeki evini kaybettiğini söyledi.

Yaşar Bey, canlı yayına bağlanarak bu iddiaları doğruladı ve "Ben Ayten Hanım'ın evini ödeyeceğim" şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu açıklama, izleyiciler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı ve olayın daha da karmaşık bir hal almasına neden oldu.