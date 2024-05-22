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Müge Anlı'da hayrete düşüren olay! İstihbaratçı sandığı sevgilisi üfürükçü çıktı! 3 milyonluk evini kaybetti...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıllara durgunluk veren bir olay işlendi. Porgramın yeni konuğu olan Ayten Hanım'ın evlilik vaadiyle dolandırıldığını söylerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Ayten Hanım'a kendisini istihbaratçı olarak tanıtan Yaşar'ın öldüğünü söyledi ancak gerçek bambaşka çıktı. Sevgilisinin üfürükçü olduğu öğrenilirken, Yaşar Bey'in eşi ile Ayten Hanım canlı yayında yüzleşti. İşte Müge Anlı'daki üfürükçü olayının detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 13:09 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 13:26
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Müge Anlı’da hayrete düşüren olay! İstihbaratçı sandığı sevgilisi üfürükçü çıktı! 3 milyonluk evini kaybetti...

atv'nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı'da yine dikkat çekici bir olay yaşandı. Programa katılan 56 yaşındaki Ayten Akyol, evlilik vaadiyle dolandırıldığını açıkladı.

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Müge Anlı’da hayrete düşüren olay! İstihbaratçı sandığı sevgilisi üfürükçü çıktı! 3 milyonluk evini kaybetti...

İddialara göre, çağın vebası kanser ile mücadele eden Ayten Hanım, ablasının tanıştırdığı Yaşar Bey'e gönlünü kaptırdı.

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Müge Anlı’da hayrete düşüren olay! İstihbaratçı sandığı sevgilisi üfürükçü çıktı! 3 milyonluk evini kaybetti...

KENDİSİNİ MİT'Çİ OLARAK TANITTI

3 milyon TL değerindeki evini ve tüm birikimini de Yaşar Bey'e kaptıran Ayten Akyol, "Yaşar kendisini MİT'çi olarak tanıttı. Beni evlilik vaadiyle kandırdı. MR'a girdiğimde çıkarttığım altını da çaldı" ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı’da hayrete düşüren olay! İstihbaratçı sandığı sevgilisi üfürükçü çıktı! 3 milyonluk evini kaybetti...

Ayten Hanım ayrıca, Yaşar'ın çantasından kartlarını alıp internet bankacığı ile paralarını kendi hesabına yolladığını da anlattı.

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Müge Anlı’da hayrete düşüren olay! İstihbaratçı sandığı sevgilisi üfürükçü çıktı! 3 milyonluk evini kaybetti...

"BEN AYTEN HANIM'IN EVİNİ ÖDEYECEĞİM"

Ayten Hanım, aşık olduğu bir adam yüzünden felç geçirdiğini ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 3 milyon TL değerindeki evini kaybettiğini söyledi.

Yaşar Bey, canlı yayına bağlanarak bu iddiaları doğruladı ve "Ben Ayten Hanım'ın evini ödeyeceğim" şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu açıklama, izleyiciler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı ve olayın daha da karmaşık bir hal almasına neden oldu.