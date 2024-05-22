22 Mayıs 2024, Çarşamba
Müge Anlı'da hayrete düşüren olay! İstihbaratçı sandığı sevgilisi üfürükçü çıktı! 3 milyonluk evini kaybetti...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıllara durgunluk veren bir olay işlendi. Porgramın yeni konuğu olan Ayten Hanım'ın evlilik vaadiyle dolandırıldığını söylerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Ayten Hanım'a kendisini istihbaratçı olarak tanıtan Yaşar'ın öldüğünü söyledi ancak gerçek bambaşka çıktı. Sevgilisinin üfürükçü olduğu öğrenilirken, Yaşar Bey'in eşi ile Ayten Hanım canlı yayında yüzleşti. İşte Müge Anlı'daki üfürükçü olayının detayları...
Giriş Tarihi: 22.05.2024 13:09 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 13:26
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