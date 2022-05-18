18 Mayıs 2022, Çarşamba
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Ünlü yıldızın hazin sonu! Yağlarından kurtulmak isterken canından oldu
Hindistan’ın en çok tanınan televizyon yüzlerinden biri olan Chethana Raj, ince bir vücuda sahip olmak için yattığı ameliyat masasından sağ çıkamadı. Bıçak altına yatan genç Rağ, yağlarını kurtulmayı hayal etti. Ancak operasyonda bir şeyler ters gitti.