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Ukrayna'ya Rusya doğumlu Genelkurmay Başkanı! Yeni ismin Rus asıllı olması savaşın seyrini nasıl değiştirecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2024 15:20
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına Rusya doğumlu birinin atanması Moskova'da tartışılıyor. Rusya'daki tartışmaları canlı yayından Moskova’dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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