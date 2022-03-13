13 Mart 2022, Pazar
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Ukrayna'da sivil direniş sürüyor! Yaralananlar A Haber'e konuştu
Ukrayna'da bir yanda Rus ordusunun saldırıları şiddetini artrarak devam ederken diğer yanda yaralıların tedavileri sürüyor. Cephe hattında ülkeleri için direnen yaralılar yaşananları anlattı. İşte A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu ve kameramanı Niyazi Kurt'un özel röportajı...