Ukrayna’da onlarca bebek sahipsiz kaldı! 71 yetime yeni hayat koridoru

Ukrayna'da tahliye çalışmaları ve sokak savaşı hazırlığı eş zamanlı olarak devam ederken, Türkiye savaşın en sıcak anlarını A Haber ekranlarından takip ediyor. A Haber geçtiğimiz günlerde savaş nedeniyle kimsesiz kalan onlarca bebeği görüntülemişti. O bebekler sıcak bir yuva için beklerken anne ve babası savaşta hayatını kaybeden 71 bebek de insani yardım koridoru sayesinde tahliye edildi.

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