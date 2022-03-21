21 Mart 2022, Pazartesi
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Ukrayna’da onlarca bebek sahipsiz kaldı! 71 yetime yeni hayat koridoru
Ukrayna'da tahliye çalışmaları ve sokak savaşı hazırlığı eş zamanlı olarak devam ederken, Türkiye savaşın en sıcak anlarını A Haber ekranlarından takip ediyor. A Haber geçtiğimiz günlerde savaş nedeniyle kimsesiz kalan onlarca bebeği görüntülemişti. O bebekler sıcak bir yuva için beklerken anne ve babası savaşta hayatını kaybeden 71 bebek de insani yardım koridoru sayesinde tahliye edildi.