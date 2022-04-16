16 Nisan 2022, Cumartesi
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Ukrayna-Rusya savaşında 52. gün! Kiev ve Lviv'de patlamalar duyuldu
Ukrayna rusya savaşında 52. güne girildi. Kiev çevresinde gece boyunca patlamalar duyuldu. Kiev bölgesinde saldırılarda ölen sivillerin sayısı 900'ü geçti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, “Rusya, Ukrayna'yı sonsuza kadar kaybetti.” açıklaması yapılırken Rus ordusunun yaklaşık 20 bin askerini kaybettiği belirtildi. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.