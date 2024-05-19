Ukrayna lideri Zelenski, Fransa’nın ateşkes teklifini reddetti! Zelenski: Ateşkes Moskova’ya zaman kazandırır

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Fransa'nın bu yaz yapılacak olimpiyat oyunları esnasında tüm dünyada çatışmalara ara verilmesi çağrısını reddetti. Rusya'ya avantaj kazandıracak her türlü teklife karşı olduklarını söyledi.

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