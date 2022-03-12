12 Mart 2022, Cumartesi
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Ukranya'dan Türkiye'ye teşekkür | Vinniya Valisi Yardımları için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz
Rus ordusunun hedefindeki Vinnitsya Kentinin Valisi Serhiy Borzov A Haber'e konuştu. "Mücadeleye devam edeceklerini" vurgulayan Borzov, Türkiye'nin müzakerelerdeki rolüne dikkat çekti.