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Türk devletleri teşkilatı 5 ülke arasında 'Türk-Ay' konferansı kuruldu

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Giriş: 27.04.2022 16:58
Güncelleme:27.04.2022 17:00
Dolmabahçe Sarayı'nda Türk Anayasa Yargısı Konferansı işbirliği yapıldı. Türk-Ay ile ilgili konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Eminim bu imza ile başlayan süreç, ülkelerimizin halkları arasında, devletleri arasında ve o devletin Anayasa Mahkemeleri gibi kurumları arasındaki ilişkileri de bugün olduğundan çok daha güçlü bir noktaya taşıyacaktır" dedi.
5 ülke arasında ’Türk-Ay’ konferansı kuruldu
5 ülke arasında 'Türk-Ay' konferansı kuruldu
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