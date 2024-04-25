25 Nisan 2024, Perşembe
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Turist vizesiyle gitti! İsrail’de katil ordusuna katıldı
ABD'li bir vatandaş, turist vizesiyle gittiği İsrail'de orduya katılıp katliama ortak oldu. Ekim ayından bu yana Gazze'de katliama devam eden İsrail, yedek askerleri orduya davet etmişti. Dünyanın pek çok yerinden İsrail destekçisi de Gazze'de masumları katletmek için gönüllü oldu. Onlardan birisi ise ABD'li Sammy Ben.