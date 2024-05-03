03 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Gazze’deki yoksulluk giderek artıyor! 1,7 milyon insan daha…

Gazze’deki yoksulluk giderek artıyor! 1,7 milyon insan daha…

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.05.2024 09:05
İsrail'in Filistin'e yönelik işgal girişimi sadece can kaybı ile anlatılamaz. Orantısız bir savaştan bahsediyoruz. Her gün bombalanan Gazze'de yoksulluk da en büyük sorunlardan biri. BM'ye göre İsrail'in saldırıları Filistin'de 1,74 milyon insanı daha yoksulluğa itti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Avrupa’ya giden 51 bin mülteci çocuk kayıp!
Avrupa’ya giden 51 bin mülteci çocuk kayıp!
EUROVİSİON’dan Filistin bayrağına yasak!
EUROVİSİON’dan Filistin bayrağına yasak!
Gazze’deki yoksulluk giderek artıyor!
Gazze’deki yoksulluk giderek artıyor!
Kamyonet öğrencilerin arasına daldı
Kamyonet öğrencilerin arasına daldı
7 bin 591 gitarist 1 şarkı!
7 bin 591 gitarist 1 şarkı!
Sağanağın ardından otoyol çöktü!
Sağanağın ardından otoyol çöktü!
Bizona tekme atan adam hem yaralandı hem tutuklandı
Bizona tekme atan adam hem yaralandı hem tutuklandı
Moskova’da NATO silahları sergisi!
Moskova'da NATO silahları sergisi!
İsrail Lübnan’ı işgale mi hazırlanıyor?
İsrail Lübnan’ı işgale mi hazırlanıyor?
Barış sürecini bardak ve su ile anlattı!
Barış sürecini bardak ve su ile anlattı!
Gönüllü sığınmacı sınır dışı edildi!
Gönüllü sığınmacı sınır dışı edildi!
Türkiye’den Somali’ye kritik ziyaret!
Türkiye’den Somali’ye kritik ziyaret!
Daha Fazla Video Göster