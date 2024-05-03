03 Mayıs 2024, Cuma
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Gazze’deki yoksulluk giderek artıyor! 1,7 milyon insan daha…
İsrail'in Filistin'e yönelik işgal girişimi sadece can kaybı ile anlatılamaz. Orantısız bir savaştan bahsediyoruz. Her gün bombalanan Gazze'de yoksulluk da en büyük sorunlardan biri. BM'ye göre İsrail'in saldırıları Filistin'de 1,74 milyon insanı daha yoksulluğa itti.