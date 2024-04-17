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Trump’ın mitinginde Biden’a Gazze tepkisi! Soykırımcı Joe sloganına destek

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 17.04.2024 10:09
ABD Başkan aday adayı Donald Trump'ın,, seçim çalışmaları için Pensilvanya eyaletinde düzenlediği mitinge mevcut Başkan Bıden'a yapılan protestolar damga vurdu. 'Soykırımcı Joe’ sloganları atan gruba Trump da destek verdi.
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Soykırımcı Joe sloganına destek
"Soykırımcı Joe" sloganına destek
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