Trump’ın mitinginde Biden’a Gazze tepkisi! Soykırımcı Joe sloganına destek

ABD Başkan aday adayı Donald Trump'ın,, seçim çalışmaları için Pensilvanya eyaletinde düzenlediği mitinge mevcut Başkan Bıden'a yapılan protestolar damga vurdu. 'Soykırımcı Joe’ sloganları atan gruba Trump da destek verdi.

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